فيديو| الياميش في بورسعيد للتصوير فقط.. والتجار: «بيوتنا خربت»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"غلاء الأسعار خرب بيوتنا"، بهذه الكلمات أكد تجار الياميش بأسواق بورسعيد، عزوف المواطنين عن الشراء، والاكتفاء بالتقاط الصور مع المكسرات.

يقول مصطفى إبرهيم، تاجر بحي العرب، إنه يعمل بتلك المهنة منذ الصغر "زمان بنفرش من أول شهر رجب، والشغل بيخلص ونجيب تاني، دلوقتي فاضل أسبوعين على رمضان الناس بتيجي تصور أسعار الياميش وتمشي".

"مبقاش في حد بيشتري خلاص"، يوضح "إبراهيم" في حديثه لـ"التحرير"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب ارتفاع ثمن البضائع إلى الضعف "بقى في ناس بتشتري 1/8.. يعني شنطة صغيرة تتخطى 100 جنيه دون اضافة لفة التين بـ 35 جنيه، ولفة قمر الدين تتراوح ما بين 25 لـ40 جنيه".

وعن أسعار البلح، يؤكد أنها تترواح بين 25 - 40 جنيها، مشددا على أنه بسبب ارتفاع سعر الدولار "مش عارفين هنبيع البضائع دي ولا لأ".

ويشير إبرهيم مسعد، صاحب محل لبيع الياميش، إنهم واجهوا نوعا من التعنت من قبل تجار المحافظة، لفتا بأن "بره بيدونا البضاعة ونسد براحتنا، إنما هنا بقوا مستغلين"، مشيرا إلى أنهم اتجهوا لشراء المنتجات هذا العام من محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية "علشان ارخص".

ويضيف محمد الأطروش، تاجر، إن أسعار الياميش هذا العام ارتفعت بنسبة 60% و"الإقبال ضغيف، والناس بتتصدم من الأسعار"، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية "ست البيت كانت بتاخد شنطة مليانة بـ150 جنيه دلوقتي تعدي الـ500 جنيه".

شاهد أيضا

"الأسعار مستفزة، الياميش بقى للفرجة"، تتساءل إحسان الخطيب، موظفة، "لما اشترى مكسرات بألف جنيه، أكل الشهر كله هجيبه منين؟، إحنا لو بنشتغل حرامية مش هنعرف نشتريها"، بحسب وصفها.





من جانبه، قال يوسف عزام، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، إن الياميش من السلع الاستفزازية، مشددا على أنه "لازم شعب مصر يستحمل، ونهتم بالمواطن البسيط والسلع الأساسية".

وأضاف "عزام"، في تصريح لـ"التحرير"، أن الجمارك وراء غلاء أسعار الياميش، خاصة مع اختلاف الرسوم المقررة من قبل الموانئ المختلفة.

وأردف "الناس كلها تعبانة وظروفها تحت خط الفقر بشوية، ومافيش سيولة للشراء، يبقى نتكلم أفضل في توفير السلع الأساسية".

وناشد عضو الغرفة التجارية ببورسعيد، المواطنين بعدم الاهتمام بالسلع التي وصفها بالاستفزازية "1 أو 3% بس من الشعب اللي بيستخدمها"، مطالبا الجميع بشراء البلح المصري بدلا من المستورد.