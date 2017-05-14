البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 2.3 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 665.035 مليار جنيه، وسط تباين للمؤشرات.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 445 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 108 ألف جنيه، 6.7 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 2.9 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه على التوالى.

شاهد أيضا

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11953 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 588 نقطة، ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا خلال جلسة تداول اليوم.