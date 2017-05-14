عمران: إضافة 21950 ميجاوات كهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص في 2018

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قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إنه تم خلال الاجتماعات تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشر وسوف تتولى مصر خلال أعمال هذه الدورة منصب نائب الرئيس وفقاً لإجراءات الأمم المتحدة.

وأوضح عمران خلال مشاركته بفاعليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة بالاسكوا خلال الفترة من 14-16 مايو 2017 بالقاهرة، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن مصر تقدر دور لجنة الاسكوا لتحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية، وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل الإقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة سنتين 2015-2016، والتي ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل الإقليمي.

ونوه عمران بالتحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، إلا أن قطاع الكهرباء المصري نجح خلال العامين الماضيين فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.

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وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التزمت مصر بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر الصادر من الأمم المتحدة والتي يتوافق العديد منها مع الأهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة بالاستراتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

وأخذت استراتيجية التنمية المستدامة 2030على مخرجات استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنوع مزيج الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم - طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة الطاقة المتجدة إلي 37.2% وتستهدف الاستراتيجية أيضاً تحسين وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.