أخبار عاجلة

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
قعدة رجالة - كواليس تصوير حلقة النجمة " أصالة " - Qa3det Regala -
صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام» -
بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع» -
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة» -
فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا -
فيديو| موسى: «الرئيس أظهر العين الحمراء لمافيا الأراضي.. المليارات راجعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

لجنة الزراعة بـ «النواب» تبحث زيادة إنتاجية المحاصيل

Google+ Print
لجنة الزراعة بـ «النواب» تبحث زيادة إنتاجية المحاصيل لجنة الزراعة بـ «النواب» تبحث زيادة إنتاجية المحاصيل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018 فيما يخص الباب الخاص بديوان عام وزارة الزراعة إلى 1.24 مليار جنيه، بزيادة عن العام الماضى بـما يقرب من 698 مليون جنيه.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أن هذه الزيادة لابد أن يقابلها خطط على أرض الواقع واهتمام بالوضع وتحسين قطاع الزراعة، والاهتمام بمنظومة الإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وتحسين سلالات البذور.

من جانبه قال محمد عبد النبي دسوقي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزراة لديها العديد من الخطط التي تهدف جميعها لرفع كفاءة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وزراعة بعض المحاصيل في عدد من الدول الإفريقية، والاهتمام بالأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي.

وأوضح أن الوزارة تهتم بقطاع البذور لدرجة أن الإنتاج زاد من 9 أردب لفدان القمح إلى 22 أردبا، كما زادت إنتاجية محصول الذرة من 11 أردبا إلى 32 أردبا للفدان أيضا، مضيفا أن الوزارة معنية طوال الوقت بإدخال الوسائل الحديثة في مجال البذور لرفع الكفاءة الإنتاجية.

شاهد أيضا

وعلق النائب توحيد تامر، عضو اللجنة، بأن «هذه الأرقام غير صحيحة»، مضيفا: «أنا تاجر بذور ومفيش الكلام ده والفدان مبيجيبش الكمية دي».

ورد النائب السيد حسن وكيل اللجنة، بأن البذور الجديدة تعطي إنتاجية أكثر من ذلك بعد الاهتمام بقطاع البذور.

وقال رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة «إننا نستورد بذور طماطم وخيار كل عام بما يوازى 150 مليون دولار»، لافتا إلى أن هناك أن اهتمام بمراكز البحث بحيث تستطيع الدولة أن توفر هذه البذور بدلا من استيرادها من الخارج.

وأضاف أن هذا الأمر حدث مع القمح وبذور الذرة الصفراء، مطالبا بتعميم التجربة على جميع التقاوي للحد من استرادها من الخارج، مطالبا بزراعة المحاصيل الشرهة للمياه في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة المخصصات المالية لعودة برنامج سر الأرض مرة أخرى، للمساهمة في رفع ثقافة الفلاح، منتقدا اعتماد مليون جنيه فقط في الموازنة الجديدية، موضحا أنهم ينتجون 4حلقات فقط. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية

«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية

صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام»

صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام»

بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع»

بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع»

فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة»

فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة»