محافظ سوهاج: توريد 51 ألف و823 طن قمح حتى الآن

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار توريد الأقماح من المزارعين لصوامع وشون المحافظة المختلفة بسهولة ويسر، ووصلت الكمية الموردة إلى 51 ألف و823 طنًا حتى الآن.

وأوضح أن غرفة العمليات، المشكّلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية، بمتابعة عملية التوريد بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم.