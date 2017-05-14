بالفيديو.. عريس يصفع وجه زوجته يوم الزفاف.. لهذا السبب

كتبت- هاجر حاتم:

لم يتوقع هاذان الزوجان أن حشرة بسيطة سوف تعكر صفو يوم زفافهما، وهذا بالفعل ما حدث عند بدء مراسم الزفاف لعروسين، يرجح أنهما في الولايات المتحدة.

لم يتمالك العريس نفسه عند مشاهدة "نحلة" تطير بالقرب من وجه زوجته، ليحاول أن يصفعها، لتصل الصفعة بالخطأ على وجه زوجته، في مشهد طريف، ويبدأ الجميع بالضحك بما فيهم العروس، وفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وبهذا تكون سجلت هذه "النحلة" مشهدًا طريفًا في بداية حياة الزوجين، ربما لن ينساها العروسين.