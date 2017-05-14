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"تعليم الوادي الجديد": بدء مجموعات تقوية مجانية لطلاب الثانوية العامة

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"تعليم الوادي الجديد": بدء مجموعات تقوية مجانية لطلاب الثانوية العامة "تعليم الوادي الجديد": بدء مجموعات تقوية مجانية لطلاب الثانوية العامة

مصراوي Masrawy

الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم


الوادي الجديد – محمد الباريسي:
بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ مجموعات تقوية مجانية للمراجعات النهائية لجميع المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتور غازي البنواني لـ"مصراوي": "إن المديرية بدأت اليوم، المراجعة النهائية للمدارس الثانوية بمركز الخارجة بالمركز الاستكشافي للعلوم، على أن تستمر لمدة 8 أيام متواصلة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، أما مركزي الداخلة وبلاط، فسيجري البدء فيهما يوم السبت المقبل لمدة خمسة أيام متواصلة بالمركز الاستكشافي للعلوم.

وأكد البنواني، أن مركز باريس ستبدأ مجموعات التقوية به الأربعاء القادم ولمدة يومين متواصلين بالمدرسة الثانوية العامة، لافتاً إلى أن تلك المجموعات والمراجعات النهائية، تُنفذ تحت إشراف كامل من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى أيدي متخصصين متميزين في كافة المواد الدراسية، وبناءً على اختيارات الطلاب.

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