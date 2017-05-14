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بالصور.. السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر "الفيديو كونفرنس"

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مصراوي Masrawy

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (1)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (1)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (2)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (2)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (3)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (3)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (4)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (4)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (5)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (5)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (6)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (6)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (7)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (7)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (8)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (8)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (9)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (9)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (10)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (10)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (11)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (11)

السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (12)السيسى يفتتح محطة سكك حديد أسوان عبر الفيديو كونفرنس (12)

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى الإذن للرائد أحمد رجب إبراهيم، لإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، لافتتاح محطة السكك الحديدية بأسوان بعد تطويرها عبر "الفيديو كونفرانس".

وعرض اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مراحل تطوير المحطة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره بإنهاء تطوير المحطة خلال شهر في 7 ديسمبر الماضي.

وأنهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير المرحلة الأولى، التي شملت تطوير المبنى الرئيس وصالة الركاب وصالة كبار الزوار و3 أرصفة رئيسية خلال شهر في 7 يناير الماضي، ثم بدأت المرحلة الثانية والتي شملت إنشاء مبنيين للصيانة والورش ونفقين وكوبريين علويين لعبور المشاه ومبنى إداري جديد، وانتهت منها أمس السبت.

كان الرئيس عبد الفتاح ، قد وصل إلى محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، عبر "الفيديو كونفرانس".

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