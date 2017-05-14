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بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف

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بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (4)بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (4)

بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (5)بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (5)

بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (6)بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (6)

بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (7)بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (7)

بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (8)بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (8)

بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (9)بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف (9)

بالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيفبالصور.. اخطفي الأنظار بالكرانيش الضخمة هذا الصيف

(د ب أ) - 

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الكرانيش الضخمة تزين القطع الفوقية في صيف 2017، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن الكرانيش الضخمة بحجم XXL تزين هذا الموسم الأكتاف والأكمام، مشيرة إلى أنها تطل بألوان صارخة كالأحمر والبينك أو بألوان الباستيل الحالمة كالسماوي والوردي والعاجي، كما أنها تزدان بنقوش الكاروه أو التقليمات، لتعكس جرأة المرأة وثقتها في أسلوبها.

وتتناغم القطع الفوقية المزدانة بالكرانيش الضخمة مع تنورة القلم الرصاص "Pencil Skirt" ذات القصة الملتصقة بالجسم؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

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