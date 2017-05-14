محافظ الوادي الجديد: مياه بئر السجن خالية من التلوث وصالحة للشرب

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان تلقى "مصراوي" نسخة منه، اليوم الأحد: "إن تقارير المعمل الكيميائي التابع لوزارة الري، ومصلحة المياه الجوفية بالمحافظة، تؤكد صلاحية المياه الناتجة من بئر المنيرة رقم 1، 9 بمنطقة السجن العمومي للشرب والاستهلاك الآدمي، وأنها خالية من الملوثات".

وأكد الزملوط، أن نتيجة تحليل المياه الناتجة من البئرين، تؤكد خلوها تمامًا من كافة أدلة التلوث، ما يدل على عدم اختلاطها نهائيًّا بمياه الصرف الصحي، وكذلك أثبتت التقارير صلاحية المياه للشرب.

كان أهالي قرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة، اشتكوا من اختلاط مياه بئر 1 و 9 بمنطقة السجن بمياه الصرف الصحي الملوثة، واستجاب المحافظ لشكواهم وخاطب وزارة الري، لإعداد تقرير عن صحة الشكوى.