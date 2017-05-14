لتقاعسهم عن إزالة حالة تعدٍ.. إحالة 5 مسؤولين بوحدة محلية في المنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 5 مسؤولين بالوحدة المحلية لقرية سنتريس للتحقيق بالشؤون القانونية، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المتعدين بالنباء على أرض زراعية.

وقال "بيومي" في تصريحات صحفية، إن المسؤولين تقاعسوا عن تطبيق القانون على مواطن تعدى بالبناء على قطعة أرض زراعية مساحتها 160 مترًا بتدشين حصيرة خرسانية بها وإقامة سور من ثلاث جهات.

وأكد "بيومي" استمرار متابعة كل الأعمال بالمدينة والوحدات المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمقصرين.