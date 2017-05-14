لا تتناول المربى مع الخبز الأبيض.. والسبب

د ب أ

يحب الكثيرون بدء يومهم بتناول المربى مع الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض كوجبة إفطار لذيذة. غير أن مجلة "فرويندين" الألمانية حذرت من الجمع بين هذين الطعامين؛ معللة ذلك بأن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة فيهما تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة ثم انخفاضه بسرعة أيضا.

وأضافت المجلة في موقعها الإلكتروني أن النتيجة المترتبة على ذلك تتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز، كما تهاجم المرء نوبات جوع شديدة.

ولتجنب ذلك، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بتناول المربى مع خبز الحبوب الكاملة بدلا من الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض؛ مشيرة إلى أن خبز الحبوب الكاملة يساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول.