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بالفيديو| السيسي يأمر بمنح 1000 فدان لأهالي المراشدة

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بالفيديو| السيسي يأمر بمنح 1000 فدان لأهالي المراشدة بالفيديو| السيسي يأمر بمنح 1000 فدان لأهالي المراشدة

التحرير

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أمر الرئيس عبدالفتاح ، المهندس كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، بمنح أهالي المراشدة 1000 فدان لأهالي قرية المراشدة.

أكد السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة من محافظ قنا ووزارة التضامن، وجمعية الأورمان، وشركة الريف المصري، ووزارة الزراعة والرقابة الإدارية، والقوات المسلحة، لمتابعة هذه الإجراءات  لتسليم الأراضي لأهالي المراشدة.

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تابع الرئيس: "بقول للناس إن فيه مشاريع الدولة مكنتش قادرة تكمل اللي بتعمله عشان محدش قادر يصرف عليها أو يكملها، كلامي دا هتحاسب عليه قدام ربنا، أنا مش هزايد على حد الناس كانت بتشتغل، بس مفيش فلوس".

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التحرير

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