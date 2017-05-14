بالفيديو| فلاح من «المراشدة» للسيسي: «أنا هقولك الحقيقة يا ريس»

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قاطع الحاج حمام علي عمر، أحد أهالي قرية المراشدة، كلمة هشام عرفات، وزير النقل، خلال افتتاح مشروعات التنمية في محافظة قنا، قائلًا: "أنا زعلان زي حضرتك وفي كلام ظلم لينا في المراشدة، إحنا ضمن أكثر 10 قرى فقيرة في البلد، رغم أن كل مقومات الخير موجودة عندنا".

أضاف حمام: "إحنا بنحبك يا ريس، بنحبك بجد، ومش عايزين حاجة، أنا الوحيد اللي موجود معاك هنا وأهلي يموتوني لو خرجت وماقولتش الحقيقة، أنا مستعد تعملوا فيا اللي تعملوه بس أقول الحقيقة".

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تابع الحاج حمام: "حجموا أهالي القرية، وقدمنا طلبا بمنح 5000 فدان لأبناء المراشدة، لرئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ولم يتم الاستجابة".