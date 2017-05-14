أبو هاشم لـ«التحرير»: أقمت دعوى للحصول على حقي برئاسة جامعة الأزهر

التحرير

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قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن التظلّم الذي تقدم به إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال الأيام الماضية، للطعن على قراره بتكليف الدكتور محمد المحرصاوي، بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، لم يتم البت فيه؛ بل تم إحالته إلى المجلس الأعلى للأزهر.

كشف أبو هاشم، لـ"التحرير"، أنه قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ للمطالبة بتفعيل القانون بشأن تعيين القائم بأعمال رئيس الجامعة، منوهًا بأنه لم يطلب تعيينه كقائم بأعمال رئيس الجامعة؛ بقدر تفعيل القانون على الجميع.

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أشار أبو هاشم - إلى أنه ليس هناك خصومة بينه وشخصيات بعينها داخل مؤسسة الأزهر الشريف، وأن المسالة والموضوع برمته يتعلق بكونه أحد رجال جامعة الأزهر الراغبين في تفعيل القانون وإعلاء دولة المؤسسات التي تقوم على احترام القانون، وذلك من أجل الحفاظ على أعرق جامعات مصر والعالم الإسلامي.

يشار إلى أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارًا بإعفاء الدكتور أحمد حسني من منصبه - كقائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال الأسابيع الماضية، وتكليف الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس الجامعة.