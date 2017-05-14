أخبار عاجلة

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
قعدة رجالة - كواليس تصوير حلقة النجمة " أصالة " - Qa3det Regala -
صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام» -
بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع» -
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة» -
فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا -
فيديو| موسى: «الرئيس أظهر العين الحمراء لمافيا الأراضي.. المليارات راجعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أبو هاشم لـ«التحرير»: أقمت دعوى للحصول على حقي برئاسة جامعة الأزهر

Google+ Print
أبو هاشم لـ«التحرير»: أقمت دعوى للحصول على حقي برئاسة جامعة الأزهر أبو هاشم لـ«التحرير»: أقمت دعوى للحصول على حقي برئاسة جامعة الأزهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن التظلّم الذي تقدم به إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال الأيام الماضية، للطعن على قراره بتكليف الدكتور محمد المحرصاوي، بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، لم يتم البت فيه؛ بل تم إحالته إلى المجلس الأعلى للأزهر.

كشف أبو هاشم، لـ"التحرير"، أنه قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ للمطالبة بتفعيل القانون بشأن تعيين القائم بأعمال رئيس الجامعة، منوهًا بأنه لم يطلب تعيينه كقائم بأعمال رئيس الجامعة؛ بقدر تفعيل القانون على الجميع.

شاهد أيضا

أشار أبو هاشم -  إلى أنه ليس هناك خصومة بينه وشخصيات بعينها داخل مؤسسة الأزهر الشريف، وأن المسالة والموضوع برمته يتعلق بكونه أحد رجال جامعة الأزهر الراغبين في تفعيل القانون وإعلاء دولة المؤسسات التي تقوم على احترام القانون، وذلك من أجل الحفاظ على أعرق جامعات والعالم الإسلامي.

يشار إلى أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارًا  بإعفاء الدكتور أحمد حسني من منصبه - كقائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال الأسابيع الماضية، وتكليف الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس الجامعة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة»

فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة»

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

فيديو| برلمانية: قطر تحتل مصر بـ74 مسجدًا على أراضي غير مرخصة

فيديو| برلمانية: قطر تحتل مصر بـ74 مسجدًا على أراضي غير مرخصة

«اتحاد المستثمرين» يطالب بإحياء الغرفة التجارية المصرية - الليبية المشتركة

«اتحاد المستثمرين» يطالب بإحياء الغرفة التجارية المصرية - الليبية المشتركة