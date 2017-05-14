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المالية تطرح 12.2 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19.3%

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المالية تطرح 12.2 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19.3% المالية تطرح 12.2 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19.3%

التحرير

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه.

وشمل الطرح خلال الجلسة، أذون خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.33%، وتم تغطيته بنحو 1.8 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.47%، وتم تغطيته بنحو 2.2 مرة.

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ويأتى ذلك فى ظل استقرار فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت الذى ينظمه المركزى أسبوعيا عند 50 مليار جنيه.

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التحرير

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