السجيني ينتقد قرار الحكومة بشأن التصرف في أراضي الدولة

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وصف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم ٢٠٤١ بشأن التصرف في أراضي الدولة، بـ «القرار المعيب»، لافتًا إلى أنه «أهدر أموالًا كثيرة على الدولة».

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، الأحد، لمناقشة ١٧ طلب إحاطة عن مشكلات بمحافظة البحيرة منها تقنين وضع اليد على بعض الأراضي.

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وقال السجيني إنه للأسف رغم أن هدف القرار الحفاظ على أراضي الدولة، إلا أنه أدى إلى تعديلات كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن له تجربة شخصية تثبت ذلك.