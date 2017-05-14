بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد المطابخ وعنابر الإعاشة للمجندين قبل رمضان

المنيا - ريمون الراوي:

عقد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، جولة ميدانية مفاجئة على إدارة قوات الأمن، تفقد خلالها عنابر الإعاشة والمطابخ الخاص بالمجندين، للتأكد من توفير سبل إعاشتهم بالصورة اللائقة.

كما تفقد مدير الأمن أواني حفظ الطعام، المقرر تجهيز الطعام بها للخدمات الخارجية، خلال شهر رمضان المعظم، لضمان وصول الطعام بحالة جيدة للمجندين الموجودين بخدمات الحراسة خلال فترتى الإفطار والسحور.

وأشرف مدير الأمن على البرنامج التدريبي للمجندين والضباط، وعقد لقاءً معهم، أكدوا فيه أنهم لن يألوا جهدًا في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.