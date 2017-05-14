أخبار عاجلة

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
قعدة رجالة - كواليس تصوير حلقة النجمة " أصالة " - Qa3det Regala -
صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام» -
بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع» -
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة» -
فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا -
فيديو| موسى: «الرئيس أظهر العين الحمراء لمافيا الأراضي.. المليارات راجعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد المطابخ وعنابر الإعاشة للمجندين قبل رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير الأمن يتفقد عنابر الإعاشة للمجندين (1)مدير الأمن يتفقد عنابر الإعاشة للمجندين (1)

مدير الأمن يتفقد عنابر الإعاشة للمجندين (2)مدير الأمن يتفقد عنابر الإعاشة للمجندين (2)

المنيا - ريمون الراوي:

عقد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، جولة ميدانية مفاجئة على إدارة قوات الأمن، تفقد خلالها عنابر الإعاشة والمطابخ الخاص بالمجندين، للتأكد من توفير سبل إعاشتهم بالصورة اللائقة.

كما تفقد مدير الأمن أواني حفظ الطعام، المقرر تجهيز الطعام بها للخدمات الخارجية، خلال شهر رمضان المعظم، لضمان وصول الطعام بحالة جيدة للمجندين الموجودين بخدمات الحراسة خلال فترتى الإفطار والسحور.

وأشرف مدير الأمن على البرنامج التدريبي للمجندين والضباط، وعقد لقاءً معهم، أكدوا فيه أنهم لن يألوا جهدًا في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017