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جبانة الأقباط الأرثوذكس تغرق في مياه الصرف بأسوان

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جبانة الأقباط الأرثوذكس تغرق في مياه الصرف بأسوان جبانة الأقباط الأرثوذكس تغرق في مياه الصرف بأسوان

مصراوي Masrawy

جبانة الأقباط الأرثوذكس تغرق في مياه الصرف بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تعرضت الجبانة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الشلال جنوب مدينة أسوان، اليوم الأحد، للغرق بمياه الصرف الصحي في واقعة تكررت عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وقال أرميا طريف حبيب، مسئول الجبانة، أن غرق الجبانة بمياه الصرف الصحي يحدث باستمرار؛ لتعطل محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة الشلال القريب من الجبانة.

وأضاف: "مياه الصرف الصحي تسببت في غرق 4 فساقي لوضع صناديق الموتى بشكل كامل، مع محاصرة المياه لـ8 فساقي أخرى، وعشرات القبور من بينها قبور المهندسين والعمال الإيطاليين الذين شاركوا في بناء السد العالي".

من جانبه أوضح ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، أنهم دفعوا بسيارات لنزح المياه المتراكمة على "الفساقي والقبور"، بجانب مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إصلاح العطل الذي حدث بالمحطة في منطقة الشلال.

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