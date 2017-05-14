بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية: نتعاون مع الجامعات البريطانية في المنح الدراسية ضمن برنامج "نيوتن مشرفة"

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الأحد، جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، وكارولين الكوك، قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية، بهدف دعم العلاقات وتشجيع التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية المشتركة وزيادة التبادل العلمى والاستفادة من الخبرات المشتركة.

أشار رئيس الجامعة خلال اللقاء إلى أن هناك تعاون مستمر بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية من خلال المنح الدراسية ضمن برنامج نيوتن مشرفة بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والمجلس البريطاني، لإيفاد شباب الباحثين لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات البريطانية.

وأوضح "الكردي" أن الجامعة تضع في أولوياتها خلال المرحلة القادمة تطوير البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وتحديث المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة البحثية بحيث تتوافق مع متطلبات الصناعة والمجتمع وتحل مشاكلهم، والتعاون مع الجامعات الأجنبية المرموقة للحصول على درجات علمية مشتركة في التخصصات الفريدة.

وأثنى السفير البريطانى على نشاط مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب ودوره في التعرف على اللغة والثقافة العربية لغير الناطقين بها.

كما أكد السفير حرص بلاده على تحقيق الشراكة بين الجانبين لضمان تحقيق معايير الجودة في التعليم العالى وتحقيق الهدف من التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة الذى تم إطلاقه العام الماضي في عام العلوم والابتكار والتعليم العالي.