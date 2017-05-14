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حقيقة الجزيرة التي أهداها "بيكهام" لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج

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مصراوي Masrawy

حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (1)حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (1)

حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (2)حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (2)

حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (3)حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (3)

حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (4)حقيقة الجزيرة التي أهداها بيكهام لزوجتة بمناسبة 20 عاماً على الزواج (4)

كتبت- ميرا ماهر
صرحت "فيكتوريا بيكهام" المغنية البريطانية وصاحبة بيت الأزياء العالمي "فيكتوريا سيكريت" مؤخرًا خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، بأن زوجها ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد الأسباني هو توأم روحها، بعد زواج استمر لمدة 20 عامًا، أنجبا خلالها 4 أطفال.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية نبأ إهداء بيكهام جزيرة بقيمة 7 مليون جنيه إسترليني، ضمن مجموعة جزر الكاريبي، لزوجته، بمناسبة الذكرى العشرين للقائهما الأول.

بينما كشف مصدر مقرب من بيكهام لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية حقيقة هذا النبأ وقال: أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" في وقت سابق أن بيكهام أهدى زوجته جزيرة في منطقة الكاريبي، تبلغ مساحتها 250 فدانًا، وتمتد شواطئها بطول 4.75 ميلًا، ومزودة بقصر ضخم.

 

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