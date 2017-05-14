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«تويوتا» تخوض سباق تصنيع السيارات الطائرة

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«تويوتا» تخوض سباق تصنيع السيارات الطائرة «تويوتا» تخوض سباق تصنيع السيارات الطائرة

التحرير

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تعكف شركة "تويوتا" اليابانية على اتخاذ خطوات جادة للدخول فى مجال المنافسة التقنية لتصنيع السيارة الطائرة، وذلك فى أعقاب إعلان عدد من الشركات العالمية عزمها خوض تلك التجربة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن الشركة اليابانية تسعى فى الوقت الحالى لضخ 50 مليون ين فى صورة أبحاث تهدف لتصنيع السيارة الطائرة.

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وتمتلك الشركة اليابانية قدرات متفوقة على أقرانها فى مجال تصنيع السيارات الكهربية والهجين، كما تسعى بشكل جاد للانتهاء من مشروعات تصنيع السيارات الآلية والتى لا تعتمد على العنصر البشرى أثناء عملية السير والقيادة.

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التحرير

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