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جماهير ريال مدريد تتهافت على تذاكر نهائي دوري الأبطال

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جماهير ريال مدريد تتهافت على تذاكر نهائي دوري الأبطال جماهير ريال مدريد تتهافت على تذاكر نهائي دوري الأبطال

التحرير

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تهافتت جماهير ريال مدريد على مكتب التذاكر الخاص بالنادي للتقدم بطلبات للحصول على تذاكر مباراة الريال ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 3 يونيو مقبل في كارديف حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتلقى المكتب حتى يوم الأمس 26 ألف طلب وذلك بعد فتح التقدم بثلاثة أيام، وذلك على الرغم من أن حصة ريال مدريد من التذاكر 14,500 تذكرة أي أن الجماهير الراغبة في حضور المباراة ستخضع لعملية القرعة لحسم هوية المسافرين إلى كارديف يوم 18 مايو المقبل في مقر النادي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يصل عدد الطلبات المقدمة لشراء النادي 60 ألف طلب وهو رقم مماثل لما حدث العام الماضي مع نهائي ميلان، وهو رقم مميز للغاية بالنظر إلى أن السفر من إسبانيا إلى ويلز ليس سهلا كما هو الحال بالسفر إلى البرتغال وإيطاليا.

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التحرير

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