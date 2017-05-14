قدمتها هالة سرحان ووصفت «المحور» بقناة الفلول.. 13 معلومة عن إيمان أبو طالب

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احتفلت الإعلامية إيمان أبو طالب والمتحدث السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير أمس السبت بعقد قرانهما وسط حضور عدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من مشاهير المجال الإعلامى، وقد تم تداول الخبر وصور العروسين أمس على مواقع التواصل الاجتماعى فى زيجة جديدة تثير جدلًا جديدًا بعد الإعلان مؤخرًا عن زواج الفنان السورى تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلانى، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالى أبرز المعلومات حول إيمان.

1- تبلغ من العمر 37 عامًا حيث إنها من مواليد مارس عام 1980.

2- تزوجت عام 2007 من شخص يدعى شريف أحمد محمد، بعد قصة حب بينهما استمرت عدة سنوات انتهت بانفصال ومشاكل قضائية.

3- بدأت إيمان مشوارها الإعلامى كمراسلة لبعض القنوات الخليجية، مثل دبي والكويت والبحرين.

4- انتقلت لشبكة "روتانا" وبدأت العمل كمراسلة لبرنامج "نشرة الأخبار" بقناة روتانا موسيقى، ثم انتقلت للعمل بقناة "روتانا سينما" عام 2005 لتقديم برنامج باسم "النشرة الفنية" مع الفنان عمرو يوسف عقب اكتشاف الإعلامية هالة سرحان لها.



5 - ذاعت شهرتها عقب تقديم برنامجها على قناة "روتانا سينما" عقب افتتاحها.

6 - زاد جماهيرية إيمان عام 2005، بانتقالها إلى قناة "المحور" لتقديم برنامج "صبايا الخير" وقتها بدلًا من الإعلامية ريهام سعيد.

7 - أنجبت من زوجها الأول طفلين، هما كل من "نادين" و"أحمد".

8 - فسخت تعاقدها مع قناة "المحور" واتهمت القناة بأنها "فلول" لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتراجعت عن تقديم "صبايا الخير" لتنتقل بعدها إلى شبكة قنوات "إم بى سى".

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9 - انفصلت عن زوجها بعد قصة حب دامت قرابة 6 سنوات انتهت بعد حكم محكمة الأسرة بتطليقها منه، وألزمت الزوج بدفع النفقات الشهرية لطفليها.

10 - دخلت عالم التمثيل من خلال مشاركتها ببعض الأعمال الفنية منها: فيلم "ظرف أسود " مع عمرو يوسف، و"من أول السطر" برفقة فريق "واما" الغنائى، وقامت بدور مذيعة فى فيلمى "أبو العربى" مع الفنان هانى رمزى و"سالم أبو أخته" بطولة محمد رجب.

11- بعد تقديمها موسمين من برنامج "نواب مصر" أنهت تعاقدها مع قناة "إم بى سى مصر".

12- عقب ثورة "25 يناير" وقع خلاف بينها وبين الملحن عمرو مصطفى على الهواء خلال حلقة من برنامجها "اختيار"، ويعتبر هذا الخلاف الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعى بين مقدمة برامج وضيف.

13- أثيرت حولها العديد من الشائعات أبرزها جنسيتها اللبنانية، الأمر الذى جعلها تخرج لتؤكد أنها مصرية وأن شكلها وإطلالتها المختلفة جعلت الناس تعتقد ذلك.