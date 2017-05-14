أحمد مرتضى يبحث ترتيبات رحلة الزمالك إلى تونس

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يعقد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف على الكرة، اجتماعًا مع خالد جلال مدير الكرة بالفريق، وحمادة أنور المدير الإداري، لبحث ترتيبات رحله تونس، استعدادًا للقاء أهلي طرابلس يوم 23 مايو في ثاني جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المقر أن تسافر البعثة إلى تونس يوم 20 مايو برئاسة أحمد مرتضى، وقام حمادة أنور بمخاطبة السفارة المصرية في تونس لبحث ترتيبات استقبال البعثة وبرنامج التدريب والإقامة.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف اتحاد العاصمة صاحب المركز الأول، برصيد 3 نقاط أيضًا، لكنه يتفوق بفارق هدف عن الزمالك، بينما يحتل أهلي طرابلس المركز الأخير ويحتل كابس يونايتد المركز الثالث بالمجموعة دون رصيد من النقاط.