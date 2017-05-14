اتحاد الكرة يُخطر الأهلي بموعد مباراتي سموحة وإنبي في الدوري

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تلقى النادي الأهلي فاكسًا رسميًا من اتحاد الكرة، يحدد فيه مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الجولتين 31 و32 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأخطر اتحاد الكرة النادي الأهلي بإقامة مباراة فريق الكرة أمام سموحة ضمن الجولة 31 بالدوري، في العاشرة مساء الجمعة الموافق 16 يونيو على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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بينما ستقام مباراة الأهلي وفريق إنبي ضمن الجولة 32، يوم الإثنين الموافق 26 يونيو على ستاد السلام.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة بفارق 11 نقطة عن المقاصة صاحب المركز الثاني و23 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.