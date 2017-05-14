عبدالحفيظ: مباراة القطن الكاميروني مهمة.. ونلعب للفوز

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة القطن الكاميروني في الجولة القادمة من دوري أبطال أفريقيا مهمة للغاية، وأن الفريق سيستعد لها بشكل قوي، رغم أنها ستقام على ملعب الفريق الكاميروني، خاصة أن هناك رغبة أكيدة لدى الجهاز الفني واللاعبين وفي تقديم عرض قوي، واللعب على الفوز من؛ أجل العودة بنتيجة إيجابية.

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وأوضح عبدالحفيظ فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الجهاز الفني يتفهم وبشدة عدم رضا الجماهير عن المردود الذي ظهر به الفريق في مباراة زاناكو الزامبي في أول مباريات دور الـ16، ويقدر جيدًا مساندة الجماهير ودعمها ورغبتها في رؤية الفريق يحقق الانتصارات.

وأشار مدير الكرة إلى أن البداية بالفعل لم تكن موفقة، ولكن مازال الوقت مبكرا، وهناك تركيز شديد من جانب الجميع؛ لتقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة ؛ من أجل إسعاد الجماهير.