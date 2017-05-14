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مؤمن ينتظم في الأهلي بعد العودة من الإمارات

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مؤمن ينتظم في الأهلي بعد العودة من الإمارات مؤمن ينتظم في الأهلي بعد العودة من الإمارات

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يسابق الزمن؛ من اجل العودة بأقصى سرعة من الإمارات حتى يلحق بعزاء شقيق حسام عاشور.

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وكان اللاعب قد سافر إلى الإمارات عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام زاناكو الزامبي في دور الـ16 الإفريقي والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

 وحصل زكريا  على إذن من الجهاز الفني للسفر؛ لارتباطه منذ فترة بالاتفاق مع أحد البرامج التي سوف تعرض في شهر رمضان المقبل، على أن يعود سريعا للتواجد في مران الفريق غدًا، الاثنين، في إطار الاستعداد للقاء الشرقية في الدوري والمقرر له الأربعاء.

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التحرير

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