بالصور- رواد المواقع يغازلون ابنة وليد توفيق

كتبت- ميرا ماهر

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة نورهان ابنة الفنان اللبناني وليد توفيق من زوجته "ملكة جمال الكون لعام1971" جورجينا رزق، بحسب موقع " sputniknews".

وانهالت التعليقات على صورة "نورهان" متغزلين بجمالها، لافتين إلى شبهها الكبير بوالدتها، والتي تعتبر أول فتاة في الشرق الأوسط تحصل على اللقب، بعد أن توجت ملكة جمال لبنان في عام 1970.

يذكر أن الصورة المنتشرة لنورهان وجورجينا تعود إلى عام 2015 ولكن ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي تداولوها بكثافة على أنها أحدث صورة لهما.