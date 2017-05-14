هكذا تحمي جهازك من فيروس "الفدية".. والتصرف في حال الإصابة؟

كتب - هشام عواض:

أصاب فيروس خبيث يدعى "الفدية" آجهزة كمبيوتر في آلاف المؤسسات حول العالم ومن بينها مصر، وتسبب الفيروس في تشفير بياناتها، والمطالبة بدفع مبلغ مالي"فدية" نظير إعادتها.

وذكرت صحيفة "تيليجراف"، معلومات حول فيروس الفدية، وكيف تحمي جهازك وماذا تفعل في حال إصابة جهازك.

وفيروس الفدية هو من نوع WannaCry، وهو برنامج خبيث يصيب الموبايلات الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ويعمل على تشفير بياناتها وقفلها، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبلغ مالي.

- كيف يخترق الفيروس جهازك؟

يصل الفيروس عن طريق رسالة أو رابط تُرسل من شخص مجهول، ويكون محتوى الرابط عبارة عن ملف يحتوي على برمجيات خبيثة، ثم يغري المرسل الضحية بتنزيل الملف عبر خداعه بأنه ملف مهم أو شخصي، فيقوم المستخدم بتحميل الملف في الكمبيوتر أو الموبايل.

ويعمل الفيروس على تشفير البيانات المهمة في الجهاز أو تشفير الجهاز بأكمله، بحيث لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بياناته، ثم يطلب المجرم من الضحية مبلغًا ماليًا "فدية" مقابل فكّ التشفير عن البيانات وإعادتها لطبيعتها.

- كيف تحمي جهازك؟

عليك إنشاء نسخة احتياطية من بيانات جهازك باستمرار، لاسترجاعها في حال تعرضك للفيروس، وتجنب فتح الروابط القادمة من مصادر مجهولة، ولا تعمل على تحميل ملفات مرسلة من أشخاص مجهولين عبر البريد الإلكتروني، واستخدم برنامجًا مكافحًا للفيروسات، واحرص على أن يكون أصلياً وغير مقلّد، وقم بتحديثه باستمرار.

كما يجب تحديث نظام التشغيل في موبايلك والكمبيوتر باستمرار، واحرص على تحديث البرامج فيه، وتجنب الدخول للمواقع المشبوهة، وتأكد من تنزيل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب البرامج المقرصنة.

- ماذا تفعل إذا أصيب جهازك ؟

لا تنفذ تعليماتهم تدفع المبلغ المطلوب فسيستمرون بالابتزاز وطلب المزيد من المال، وإن كان الجهاز المتضرر تابعًا لمؤسستك، فأبلغ قسم تقنية المعلومات مباشرة، وإذا كان الجهاز المتضرر هو جهازك الشخصي، فخذه إلى الوكيل المعتمد لإصلاحه، كما أن عليك إيقاف العمليات في الجهاز أو الشبكة مباشرة، واستعد النسخة الاحتياطية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني الدكتور شريف هاشم، إن أية جهة أو شخص يتعرض لمثل تلك الفيروسات يمكنه التواصل مع المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (###EG CERT###)، بإرسال رسالة إلى (###incident@egcert.eg###).