محافظ البحيرة: لا نعترض على تقنين وضع اليد.. والسجيني: وقرار "2041" مُعيب

كتب- أحمد علي:

قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن الحلول المقترحة لحل أزمات تقنين أراضي وضع اليد بالمحافظة مقبولة، ولكن في حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لتفعيلها.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتي عام 2006، وذلك بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.

ولفتت "عبده" إلى أن الاقتراحات تتمثل في التدرج أو التقادم الخمسى، وهى كل مقترحات لها الإعتبار ولكن فى حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لحسم هذا الأمر.

من جانبها، قالت سلوى زكى رجب، رئيس مدينة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، إن قانون تقنين أراضي واضعي اليد رقم148 لسنة 2006 قائم بالفعل لكن قرارت رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقط بالإَضافة إلى مقابل حق الإنتفاع قائلة:" هدفنا التيسير على واضعى اليد وذلك وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة على حديثها بالتأكيد على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة، هو قرار معيب ولا يقابل الواقع وأهدر أموال كثيرة على الدولة .

ولفت السجينى إلى أن هذا القرار كان مبتغاه الحفاظ على أرضى الدولة ، ولكنه ترتب عليه تعديات كثيرة قائلا: "ما حدث من قرار 2041 مهزلة ونحن مع التبسيط وليس التفريط".