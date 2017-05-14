بالصور.. القوات البحرية تسحب "اللنش" المحترق بالغردقة.. وإنقاذ 24 سائحًا

البحر الأحمر - أحمد عوض:

قال حسن فؤاد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن القوات البحرية سحبت "اللنش" الذي اشتعلت به النيران بشواطئ شمال الغردقة، السبت، بعدما تمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران به وإنقاذ السائحين.

وأكد "الطيب" عدم إصابة السائحين بأي ضرر جراء الحريق، موضحًا أن القوات البحرية أنقذت 24 سائحًا كانوا على متن اللنش.

وأوضح "الطيب" أن رحلة اللنش كانت لعدة أيام انطلقت من شمال الغردقة، ونشب الحريق بسبب ماس كهربائي، وأنقذت العناية الآلهية السائحين كلهم، ولكن بعض الإصابات الطفيفة لحقت بعدد من طاقم اللنش.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بلنش سياحي شمالي الغردقة، يقل عددًا من السائحين من جنسيات مختلفة، فتم إخطار القوات البحرية ورجال الإنقاذ السريع لإنقاذهم.