بالصور.. فلاح المراشدة في تصريحات لمصراوي: ''أول مرة أحس بالعدل''



قنا - عبد الرحمن القرشي:

حصل "مصراوي" على أول تصريحات من الحاج حمام علي عمر، أحد رموز قرية المراشدة بمركز الوقف شمالي قنا، الذي رفع مظلمة أهالي القرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لقنا، اليوم الأحد، والتي تتلخص في عدم منحهم أي أراضي ضمن 43 ألف فدان المزروعة بالقرية، وأنصفه السيسي بمنح أهالي المراشدة 1000 فدان، لرفع المعاناة عنهم لتحسين أحوالهم الاقتصادية.

قال الحاج حمام علي عمر، رئيس مركز شباب المراشدة، إنه بات يشعر للمرة الأولى بمعنى العدل والإنصاف الحقيقي بعد رحلة معاناة طويلة خاضها للمطالبة بإنصاف أهالي المراشدة الفقراء، تمثلت في إرسال مئات "الفاكسات" لمختلف الوزارات دون مجيب، موضحًا أنه كان على يقين منذ أن بدأ حديثه بأن الرئيس السيسي لن يخذله وسينصفه، ولكنه لم يتوقع أن يصل كرم الرئيس لهذا الحد، بأن يحسم الأمر بقرار داخل قاعة المؤتمرات، ولم يشكل لجنة لتقصي الحقائق.

وناشد "الحاج حمام" الشعب المصري بالوقوف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل بجد وإرادة لدعم الدولة المصرية والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام.