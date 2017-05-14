أخبار عاجلة

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
قعدة رجالة - كواليس تصوير حلقة النجمة " أصالة " - Qa3det Regala -
صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام» -
بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع» -
فيديو| أديب للسيسي: «مصر طابونة وعندنا مافيا وراها إعلاميين وشخصيات معروفة» -
فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا -
فيديو| موسى: «الرئيس أظهر العين الحمراء لمافيا الأراضي.. المليارات راجعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (1)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (1)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (2)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (2)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (3)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (3)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (4)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (4)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (5)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (5)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (6)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (6)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (7)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (7)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (8)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (8)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (9)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (9)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (10)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (10)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (11)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (11)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (12)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (12)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (13)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (13)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (14)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (14)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (15)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (15)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (16)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (16)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (17)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (17)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (18)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (18)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (19)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (19)

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (20)وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره (20)

البحر الأحمر - أحمد عوض: 

يتفقد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بعد غد الثلاثاء، مستشفى الشلاتين جنوب البحر الأحمر، بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا نهاية الشهر الجاري مع مستشفى القصير الجديد. 

من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، انتهاء جميع التجهيزات بالمستشفى، مشيرة إلى بدء التشغيل التجريبي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مواطني الجنوب.

وأوضحت شطا أن المستشفى جرى تجهيزه تمامًا وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الأطباء وأطقم التمريض.

وأضافت أن المستشفى يضم 3 غرف عمليات، وغرفة عناية مركزة، وقسم حضانات للأطفال، وقسم للنساء والتوليد، وعيادات خارجية، وقسم للأشعة القطعية وآخر للأشعة التليفزيونية، ومعامل تحاليل، ومعامل لبنك الدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

نجوم النادي الاهلي في عزاء شقيق حسام عاشور

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017

موجز أخبار مصراوي 14/5/2017