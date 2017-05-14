وزير الصحة يتفقد مستشفى الشلاتين بعد الانتهاء من تطويره

البحر الأحمر - أحمد عوض:

يتفقد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بعد غد الثلاثاء، مستشفى الشلاتين جنوب البحر الأحمر، بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا نهاية الشهر الجاري مع مستشفى القصير الجديد.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، انتهاء جميع التجهيزات بالمستشفى، مشيرة إلى بدء التشغيل التجريبي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مواطني الجنوب.

وأوضحت شطا أن المستشفى جرى تجهيزه تمامًا وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الأطباء وأطقم التمريض.

وأضافت أن المستشفى يضم 3 غرف عمليات، وغرفة عناية مركزة، وقسم حضانات للأطفال، وقسم للنساء والتوليد، وعيادات خارجية، وقسم للأشعة القطعية وآخر للأشعة التليفزيونية، ومعامل تحاليل، ومعامل لبنك الدم.