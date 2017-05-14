ضبط 6 كيلو بانجو بحوزة عاطل في البحر الأحمر

البحر الأحمر. أحمد عوض

ضبطت مباحث قسم شرطة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، اليوم الأحد، عاطلاً بحوزته 6 كيلو من نبات البانجو المخدر، ونصف كيلو من مخدر الحشيش.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العميد عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، بضبط الرائد محمد همام رئيس مباحث الشلاتين، عاطلاً بحوزته 6 كيلو من نبات البانجو المخدر، ونصف كيلو من مخدر الحشيش، كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.