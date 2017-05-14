إحالة 238 من العاملين بمستشفى قطور للتحقيق

الغربية – مروة شاهين:

قرر اللواء أحمد مجاهد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 238 من العاملين بمستشفى قطور المركزي للتحقيق بالشئون القانونية بالصحة؛ بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

كان "مجاهد"، قام يرافقه حسيني محمد عزة، مدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، بمرور مفاجئ على مستشفى قطور المركزي للتأكد من انتظام العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى، ورصد عدم تواجد 184 طبيبًا و16 ممرضة و38 موظفًا وإداريًّا، بالعمل، رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره المتقدم.