تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين لـ3 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، والتي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 3 يوليو المقبل.

كان محمد يوسف أقام دعوى قضائية، حملت رقم 53654 لسنة 69 ق ضد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة في 20 مارس2015 ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والفرز.