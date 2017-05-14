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تأجيل دعوي خلع الفنانة أميرة نايف لجلسة11يونيو

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تأجيل دعوي خلع الفنانة أميرة نايف لجلسة11يونيو تأجيل دعوي خلع الفنانة أميرة نايف لجلسة11يونيو

مصراوي Masrawy

الفنانة أميرة نايف

كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة الأسرة بأكتوبر، اليوم الأحد، دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة أميرة نايف ضد زوجها ضابط الشرطة السابق، إلى جلسة 11يونيو؛ للتحريات.

وقال دفاع الفنانة أميرة نايف المحامي ياسر قنطوش، أنه حضر أمام المحكمة، وقدم تحريات قسم شرطة ثالث أكتوبر عن محل إقامة المدعي عليه بناء على طلب المحكمة .

وقالت الفنانة، في دعواها، إنها طالبت زوجها بتطليقها وديا بعد نشوب خلافات بينهما، إلا أنه رفض، فأقامت دعواها بهدف القضاء لها بطلباتها، وأكدت أنها تبغض الحياة معه، وتخشى أﻻ تقيم حدود.

يذكر أن الفنانة كانت قد حررت محضرا ضد زوجها بقسم شرطة أول أكتوبر، تتهمه بالتهجم عليها في شقتها محاوﻻ قتلها.

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