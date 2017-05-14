بالصور.. طوابير أمام مكاتب بريد البحيرة لتحديث بيانات بطاقات التموين

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رصدت عدسة "التحرير"، اليوم الأحد، حالة من الزحام الشديد من قبل المواطنين أمام مكاتب البريد بمحافظة البحيرة؛ لتحديث بيانات بطاقات التموين.

وقال مصطفى موسى، أحد أهالي أبو المطامير، إنه الإقبال الكثيف من قبل المواطنين تسبب في تأخر استلام البعض للحوالات العاجلة والمعاشات.

وأضاف أحمد ماضي، أحد أهالي حوش عيس، أن كبار السن أكثر المتضررين من حالة الزحام "الوضع ده مستمر من كام يوم".

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وطالب حسن صلاح، أحد أهالي دمنهور، المسؤولين بإيجاد آلية أخرى لتحديث بيانات المواطنين، دون قطع مسافات طويلة من القرى والنجوع.

واوضح أحمد صابر، أحد أهالي كفر الدوار، أن الأهالي افترشوا الارض أمام مكتب بريد المركز "وقف حالنا بسبب التحديث".