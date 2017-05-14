«الاتصالات» و«الصحة» تصدران «كارت المواطن» للتأمين الصحي

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افتتح كل من المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، أول مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواجهة التحديات المجتمعية لتطوير الرعاية الصحية تحت شعار "Smart Health…Better Life" والذي تنظمه جمعية اتصال (نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بالتعاون مع المؤسسة المصرية للعلاج عن بعد.

وأشار القاضي إلى الدور الذي تلعبه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دفع عجلة التنمية والاهتمام بالمنظومة الصحية في مصر باعتبارها أولوية للدولة المصرية كلها، مؤكدا أن قطاع الصحة يشهد اليوم نموا ملحوظا من خلال التعاون بين وزارتي الاتصالات والصحة، حيث تعتمد البنية الأساسية لوزارة الصحة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن نجاح المنظومة الصحية يعتمد على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في العلاج عن بعد، مثل ميكنة منظومة الإسعاف وتتبع السيارات، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الاتصالات في إصدار كارت المواطن الخاص بمنظومة التأمين الصحي من خلال الاعتماد على قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد الوزير على أنه بدون الاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة في الرعاية الصحية لن يتقدم هذا القطاع.

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من جانبه، قال المهندس علاء الخشن، نائب رئيس جمعية اتصال: "يهدف المؤتمر الذي تنتهي فعالياته غدا الإثنين، إلى بحث فرص الأعمال المتاحة لاستخدام التكنولوجيا وتحديث خدمات القطاع الصحي، والوصول إلى التصور المناسب وخريطة الطريق لتحديث وتطوير الخدمة الصحية التي تقدمها الدولة للمواطن المصري البسيط، ورفع كفاءة المؤسسات الطبية وزيادة ربحيتها.

وأضاف الخشن أن المؤتمر يعد نقطة البداية لتشكيل الوعي المجتمعي لأهمية التكنولوجيا في كل المجالات سواء التعليم الطبي عن بعد، والإدارة الطبية والعلاج عن بعد وأهمية تدبير التمويل المناسب لمثل هذه المشروعات.

ولفت إلى أن أبرز محاور المؤتمر تتمثل في: "العلاج عن بعد.. الفرصة والتحدي"، و"العلاج عن بعد لمختلف التطبيقات،" "الاتصالات وأهميتها"، و"التعليم الطبي عن بعد"، و"اقتصاديات العلاج عن بعد"، و"التركيز على دور المجتمع المدني".