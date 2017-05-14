فيديو| السيسي للمعتدين على الأراضي: البلد مش «طابونة»

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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الـتعدي على الأراضي الزراعية في الدولة بـطريقة "وضع اليد"، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل بذلك، مضيفا "نحن مع الاستثمار وتسهيل العمل لكن وضع اليد على الأراضي غير مقبول".

وطالب السيسي خلال كلمته اليوم الأحد، أثناء مشاركته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد، القوات المسلحة والجيش، بالانتهاء من استعادة أراضي الدولة المستولى عليها بوضع اليد بنهاية مايو الحالي.

وأضاف: "الأراضي بس المزروعة فقط ستبقى أنا باقي الأراضي التي تم وضع اليد عليها تُسترد.. مش هقبل واحد يحط أيديه على الأراضي ويقول دي بتاعتي، لا مش بتاعتك دي بتاعت مصر، مش هيبقى مقبول في مصر تاني خلاص، مش من حقي أديلك الأرض دي، ومش هيتم تاني".

وتابع: "هذا الكلام غير مقبول محدش ياخد حاجة مش بتاعته، هي مش (طابونة)، وآخر الشهر أخد تمام باستعادة الأراضي بالكامل، واللي يتكلم على المحكمة على طول، عندنا 100 ألف فدان، والمتاح للزرع 8000 فدان، ويطلب تقنين أوضاع، إيه الكلام دا، مش هيبقى مقبول معايا".

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وواصل: "الموضوع يخلص آخر الشهر اللي عايز يقنن ويدفع حق الدولة أهلا وسهلًا، وبسمع كل المصريين، لغاية نص 2017 هنسلم الأراضي للناس من المليون ونصف فدان، لكن إذا كانت الإجراءات تقليدية مش هنخلص المليون ونص فدان السنة دي أو الجاية، ولا اللي بعدها".