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بالفيديو| السيسي: أنا زعلان أوي الناس مش لاقية تاكل

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بالفيديو| السيسي: أنا زعلان أوي الناس مش لاقية تاكل بالفيديو| السيسي: أنا زعلان أوي الناس مش لاقية تاكل

التحرير

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أعرب الرئيس عبد الفتاح عن استيائه من تكاسل في منع التعدي على الأراضي بنظام "وضع اليد"، مؤكدًا أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية مسؤولون عن ذلك".

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد: "المال ده بتاع ، واللي عايز يقنن أوضاعه معاده آخر الشهر ده، ويدفع حق الدولة ويكون زرع الأرض بالفعل.. خاليكم حاسمين وجادين مع الناس".

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وتابع: "أنا زعلان أوي أنه حد ياخد أراضي مصر كده، الناس مش لاقية تأكل وناس تتعدى على 10 آلاف فدان ويقولك دول بتوعي، والله العظيم ولا فدان واحد".

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التحرير

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