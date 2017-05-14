بالفيديو| السيسي: أنا زعلان أوي الناس مش لاقية تاكل

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استيائه من تكاسل الحكومة في منع التعدي على الأراضي بنظام "وضع اليد"، مؤكدًا أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية مسؤولون عن ذلك".

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، بجانب افتتاح محور "جرجا" بسوهاج، اليوم الأحد: "المال ده بتاع مصر، واللي عايز يقنن أوضاعه معاده آخر الشهر ده، ويدفع حق الدولة ويكون زرع الأرض بالفعل.. خاليكم حاسمين وجادين مع الناس".

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وتابع: "أنا زعلان أوي أنه حد ياخد أراضي مصر كده، الناس مش لاقية تأكل وناس تتعدى على 10 آلاف فدان ويقولك دول بتوعي، والله العظيم ولا فدان واحد".