منع دبلوماسية ألمانية من دخول البلاد تنفيذًا لمبدأ المُعاملة بالمثل

كتب- طه عبيد:

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي الأحد، دبلوماسية بالمعهد الألماني في كينيا، من الدخول للبلاد فور وصولها من نيروبي بجواز رسمي بدون تأشيرة دخول مسبقة، وذلك تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران رقم 850، والقادمة من نيروبي، فوجئ ضباط الجوازات بـليزا موريتز، مسؤولة بالمعهد الألماني فى نيروبي، تتقدم بجواز رسمي لإنهاء إجراءات وصولها، وبدون تأشيرة دخول مسبقة لحضور أحد المؤتمرات بالبلاد.

وتواصلت الإدارة مع السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات، حيث طلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على الراكبة الألمانية، وقامت سلطات المطار بإبلاغ الراكبة بعدم السماح لها بالدخول تنفيذا للمبدأ وترحيلها إلى خارج البلاد.