اختبار طبي لأيمن حفني وبرنامج خاص لـ«رفعت»

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يخضع أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، لاختبار طبي على هامش المران الجماعي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض "حفني" للإجهاد في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، أبعدته عن لقاء الفريق أمام كابس يونايتد، الذي انتهي بفوز الإبيض بهدفين نظيفين.

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وكلف المدرب البرتغالي إيناسيو، مدرب أحمال الفريق بوضع برنامج تدريبي شاق لأحمد رفعت، صانع الألعاب الأبيض؛ بسبب الوزن.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.