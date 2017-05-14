استبعاد دويدار من المنتخب.. وعاشور يدخل حسابات كوبر

التحرير

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كشف مصدر داخل جهاز منتخب مصر، أنه تم الاستقرار على استبعاد أحمد دويدار مدافع سموحة من قائمة الفراعنة لمواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال المصدر لـ"التحرير"، إن دويدار لا يشارك مع سموحة الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأقرب ضم ثلاثي الأهلي سعد سمير وأحمد حجازي ورامي ربيعة بالإضافة إلى علي جبر لاعب الزمالك.

كما أكد المصدر، أن إبراهيم صلاح لاعب الزمالك وحسام عاشور لاعبا الأهلي، سيكون أحدهما بديلًا لسام مرسي المحترف في ويجان الإنجليزي، حال عدم إنهاء أوراقه والانضمام للفراعنة.

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وقال المصدر إن الجهاز الفني سيضم طارق حامد ومحمد النني لوسط الملعب، وواحد من إبراهيم صلاح الذي شارك مؤخرًا مع الزمالك وظهر بشكل جيد، وحسام عاشور الذي يلعب مع الأهلي بصفة أساسية طوال الموسم ويظهر بمستوى ثابت.

وعلى جانب أخر، يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة هيكتور كوبر، تقديم سفر الفراعنة لتونس 24 ساعة ليكون يوم 8 بدلًا من 9 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة نسور قرطاج بتصفيات أمم أفريقيا.

ويرغب كوبر في كسب بعض الوقت لمنح اللاعبين راحة قبل مواجهة تونس، على أن يؤدي المنتخب مرانًا خفيفًا مازال الجهاز الفني لم يحدد موعده وما إذا كان سيقام قبل السفر في الصيام أم بعد الوصول إلى رادس.