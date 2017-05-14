منتخب المحليين يحدد موعد مواجهة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا

التحرير

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قال طارق السعيد، المدرب العام لمنتخب المحليين، إن الجهاز الفني حدد يوم 12 أغسطس المقبل لمواجهة المغرب في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف "السعيد"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه لا توجد أزمة في إقامة المباراة بستاد الدفاع الجوي أو القاهرة أو "الجيش" ببرج العرب.

وأشار المدرب العام لمنتخب المحليين، إلى أنه تم الاستقرار بقيادة هاني رمزي، على مواجهة منتخب غانا يوم 9 يونيو المقبل، تسبقها مواجهة ليبيا يوم 5 يونيو.

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ويدرس الجهاز الفني نقل المعسكر إلى برج العرب بالإسكندرية، رغم صعوبة ذلك لدخول المنتخب الأول في معسكر خلال نفس الفترة استعدادًا لمواجهة تونس بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة ودية أمام الجزائر في شهر يوليو، بعد التراجع عن مواجهة السنغال.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة 5 أيام بعد نهاية الدوري يوم 17 يوليو المقبل، للدخول بعدها في معسكر بدون لاعبي الأهلي والزمالك، حيث يلحقان بمعسكر الفراعنة بعد انتهاء مشاركتهم في دوري أبطال العرب.