أحمد حسن: مرتضى منصور يتنفس كذبًا

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أكد أحمد حسن نجم مصر، و عميد لاعبي العالم، أنه كان يلتزم الصمت خلال الفترة الماضية، في أزمة مستحقاته مع نادي الزمالك، مكتفيًا بسيره في المسار القانوني، ولكن إصرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الزج باسمه دفعه للخروج للرد عليه.

وأكد الصقر أحمد حسن، في تصريحات خاصة لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة، على إذاعة "نغم إف إم"، أن رئيس نادي الزمالك "يتنفس كذبًا"، و أن ما ذكره حول توسله للمقربين للتوسط بينهما للصلح والحصول على مستحقاته غير صحيح.

وأشار إلى أن مرتضى منصور، أرسل له العديد من نجوم الوسط الرياضي لمحاولة الصلح معه، وأنه هو من رفض ذلك مستشهدًا بسيف زاهر وأيمن يونس ومحمد شيحه وغيرهم، وأضاف حسن أن مرتضى دائمًا ما يستخدم الصوت العالي ويقسم على قراراته، ثم يتراجع كعادته مؤكدًا أنه (هياخد فلوسه غصب عنه) لأن مرتضى كلامه (بلح).

و انتقد عميد لاعبي العالم اتحاد الكرة المصري، لتقاعسه في الحفاظ على حقوق اللاعبين، خاصة وأنه حصل على قرار من لجنة التظلمات بالحصول على مستحقاته، وهو ما لم ينفذه الاتحاد حتى لا يدخل في صدام مع رئيس الزمالك.

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وأوضح الصقر أنه مستمر في صراعه القانون مع مرتضى منصور، وأن هناك قضيتين ينتظر الحكم فيهما خلال الفترة المقبلة منهم قضية سب وقذف على شاشات التليفزيون و قضية أخرى تهديد بالقتل.

و انتقد أحمد حسن مجلس النواب بعد رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور، لامتثاله للتحقيق في التهم الموجهه إليه بالرغم من تأكيدات النيابة وهيئة الاتصالات على التهم، وهو ما أنكره مجلس النواب بغرابة، متسائلا لصالح من يحدث ذلك ومن يحمي مرتضى منصور في الدولة؟

و أشار حسن إلى أنه تم استدعائه في النيابة للتحقيق معه بشأن تصريحات تليفزيونية وامتثل لها احترامًا للقانون، وهو ما لم يمتثل له رئيس الزمالك.