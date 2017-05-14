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السيسي يفتتح كوبري طهطا العلوي في سوهاج عبر "الفيديو كونفرانس"

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السيسي يفتتح كوبري طهطا العلوي في سوهاج عبر "الفيديو كونفرانس" السيسي يفتتح كوبري طهطا العلوي في سوهاج عبر "الفيديو كونفرانس"

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

سوهاج – عمار عبد الواحد:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، كوبري طهطا العلوي المطل على على محطة السكك الحديدية شمالي سوهاج، عبر "الفيديو كونفرانس" من محافظة قنا، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وإنجاز المشروعات التنموية المهمة.

يشار إلى أن مشروع كوبرى طهطا تبلغ تكلفته 80 مليون جنيه، بطول 1214 مترًا، وعرض 16 مترًا بنظام الاتجاهين، ويربط بين ساحل طهطا وطريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي غرب مدينة طهطا، ويساهم في تحقيق السيولة المرورية بمدينة طهطا والحد من الحوادث التي تقع بسبب تقاطع خطوط السكك الحديدية مع الطرق السطحية.

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