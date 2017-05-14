بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد انفجار الشيخ زويد بمسقط رأسه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيّع الآلاف من أهالي مدينة فوه بكفر الشيخ، اليوم الأحد، وسط جنازة شعبية مهيبة، جثمان الشهيد الملازم أول مهندس "أحمد نصرالله مرشدي حماد"، الضابط بقوة اللواء 309 إزالة إلغام، والذي استُشهد إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها إرهابيون في مدرعة كان يستقلها بمنطقة الشيخ زويد بالعريش، أثناء عودته من نوبتجيته.

تقدم الجنازة، اللواء العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، وأسرة وأقارب الشهيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمركز ومدينة فوه، ومحافظة كفر الشيخ.

وصل جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم مصر، في سيارة إسعاف، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على روحه بمسجد المعهد الديني بمدينة فوه، وسط هتافات منددة بالإرهاب، أطلقها المشيعون، خلال الجنازة، مثل "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، و"لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

بذكر أن الشهيد الملازم أول مهندس "أحمد نصرالله مرشدي حماد"، خريج كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، شعبة الهندسة النووية، وضابط بقوة اللواء 309 إزالة ألغام، ويقيم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.