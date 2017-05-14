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استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه "المحمول" داخل لجنة (صور)

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مصراوي Masrawy

استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (1)استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (1)

استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (2)استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (2)

استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (3)استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (3)

استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (4)استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (4)

استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (5)استبعاد مراقب من امتحانات إعداداية البحيرة لاستخدامه المحمول داخل لجنة (5)

البحيرة – أحمد نصرة:

أصدر محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأحد، قرارًا فوريًّا، باستبعاد مراقب من امتحانات الشهادة الإعدادية، لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء تواجده بعمله كمراقب لأحد الأدوار داخل لجنة مدرسة الشهيد عبد الهادي السقا الإعدادية، بمركز إيتاي البارود.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الامتحانات بعدد من لجان الإدارة، شدد خلالها على الالتزام التام بتعليمات سير الامتحان بمنع دخول التليفون المحمول داخل اللجان، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى اللجنة باستثناء المسموح لهم، وضرورة تواجد الشرطة أمام اللجان.

وبدأت، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة، والمسجل بها 82 ألفًا و950 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم على مدار 5 أيام أمام 520 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويشرف عليهم 520 رئيس لجنة، و520 مراقب أول، و 1656 مراقبًا، و9674 ملاحظًا، و1839 معاونًا.

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